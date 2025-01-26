Kaçak Avcıların Ağı Çıkarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kaçak avcıların bıraktığı 3 bin 800 metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı.
Koçhisar Barajı Gölü'nde kaçak avlanmak üzere ağ atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde botla denetim yaptı.
Denetimde 3 bin 800 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde balık ağı ele geçirildi.
Kaçak balık ağına imha edilmek üzere el konuldu.
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