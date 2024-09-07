Kastamonu'da 5 Bin Metre Kaçak Balık Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da 5 Bin Metre Kaçak Balık Ağı Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, kaçak avcıların baraj gölüne bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi. Ağa takılan balıklar tekrar suya bırakıldı.

07.09.2024 19:47
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, kaçak avcıların baraj gölüne bıraktığı 5 bin metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi.

İlçede bulunan Beyler Baraj Gölü'nde kaçak ağ bulunduğuna dair ihbar alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince bölgede yapılan kontrol ve denetimlerde bulunan yaklaşık 5 bin metre uzunluğundaki ağ, 8 saat süren çalışmayla çıkarıldı.

Ağa takılan balıklar tekrar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçak avlanma, iç sularımızdaki balık varlığını ve ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 5 Bin Metre Kaçak Balık Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 5 Bin Metre Kaçak Balık Ağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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