Kaçak Avcılarla İlgili Rekor Ceza

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde susturucu taktıkları tüfekle dağ keçisi avlayan 4 kişiye 692 bin 192 lira ceza kesildi.
Doğandere Devlet Avlağı'nın Güventepe köyü yakınlarında kaçak avcı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.
Denetimde yakalanan 4 kaçak avcıya, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince 692 bin 192 lira ceza uygulandı.
Tüfeklerine susturucu taktıkları belirlenen avcıların ekipmanlarına el konuldu.
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