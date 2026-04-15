Kaçak Avlanan 100 Sazan Balığı Suya Bırakıldı

Bolu'nun Seben ilçesinde kaçak avlanan 100 sazan balığı yeniden suyla buluşturuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bolu Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Birimi işbirliğinde, Taşlıyayla Göleti'nde ağ tarama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Denetimlerde gölete yasa dışı şekilde ağ çekildiği tespit edildi, 100 sazan balığı ele geçirildi.
Söz konusu ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Canlı bulunan sazan balıkları da gölete bırakıldı.
