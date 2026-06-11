Kaçak Avlanan Sazanlar Suya Bırakıldı - Son Dakika
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Kaçak Avlanan Sazanlar Suya Bırakıldı

Kaçak Avlanan Sazanlar Suya Bırakıldı
11.06.2026 21:35
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Devrekani'de kaçak avlanan 100 sazan balığı, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından suya bırakıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde barajda kaçak avlanan balıklar tekrar suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi, Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Tekneyle baraja açılan ekipler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda ağ tespit etti.

Ağı tekneye çeken ekipler, yaklaşık 100 sazan balığını ağdan kurtararak yeniden suya bıraktı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Avlanan Sazanlar Suya Bırakıldı - Son Dakika

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