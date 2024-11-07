Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolluca Mahallesi'nde bir kamyon, kasasında yüklü hafriyatı yasal döküm sahasına ödeme yapmamak için ormanlık alana boşaltarak, hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
Hafriyat kamyonunun çevreye verdiği zarar, o sırada yoldan geçen araçtaki sürücü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kaçak Hafriyat Dökümü Ormanda Görüntülendi - Son Dakika
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