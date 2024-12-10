Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, delici kırıcı alet, 2 bakır define arama çubuğu, inşaat eldiveni, çekiç, keser, balyoz, 2 manivela, kürek sapı, gaz maskesi ve filtre, yağmurluk, kova, 5 metre bez halat ve 25 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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