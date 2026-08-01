Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda dinamit yapımında kullanılan patlayıcı madde, silahlar ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Büyüksöğütözü köyü yakınlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bölgeye düzenlenen operasyonda A.S. (47), N.İ.A. (41) ve K.B. (56), kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularında, kazıyı A.K. (59) ve A.E.C. (38) ile birlikte planladıklarını itiraf etmeleri üzerine çalışma genişletildi. Düzenlenen operasyonla A.K. ve A.E.C.'de evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adres, araçlarda ve olay yerinde yapılan aramalarda; 3 beton kırıcı, aydınlatma tesisatı, su tankeri, yakıt bidonu, 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, yaklaşık 2 kilogram dinamit yapımında kullanılan toz patlayıcı, 94 çeşitli çaplarda fişek, 56 kurusıkı tabanca fişeği, 3 yeraltı görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 3 el telsizi ve 4 jeneratör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., N.İ.A., K.B., A.K. ve A.E.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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