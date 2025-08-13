Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla babasına ait evin bahçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin babasına ait evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adreste yapılan incelemede, 8 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazıldığı tespit edildi.
Kazı alanında, 1 mini vinç, 1 kırıcı ve delici matkap, 1 makara, 20 metre halat ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
