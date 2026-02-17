Kaçak Keklik Avına 87 Bin TL Cezası - Son Dakika
Kaçak Keklik Avına 87 Bin TL Cezası

Kaçak Keklik Avına 87 Bin TL Cezası
17.02.2026 13:20
Çatak'ta jandarma, 17 ölü kınalı keklik ele geçirip avcıya 87 bin 303 TL ceza kesti.

VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, 17 kınalı keklik ölü ele geçirildi. Keklikleri avladığı tespit edilen Z.S.'ye (30) 87 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Konalga Mahallesi'nde devriye görevi yürüttüğü sırada bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; kaçak avlandığı belirlenen ölü 17 kınalı keklik ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ölü keklikler, Gevaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer yandan Z.S. hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 87 bin 303 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

