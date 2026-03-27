Kaçak Saat Operasyonu: Bir Gözaltı

Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya kaçak saat sürmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y'nin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
