Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Makine Ele Geçirildi

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Küçükçekmece'de, kaçak sigara üretiminde kullanılan 15 makine ve 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Kartaltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün imalatı yapıp, bunları piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda H.N. gözaltına alındı.??????? Aramalarda, sigara üretiminde kullanılan 15 makine, 65 kilogram kıyılmış tütün, 1600 doldurulmuş sigara ile 25 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise zabıta görevlilerince mühürlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.