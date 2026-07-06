Kaçan Alkollü Sürücüye 240 Bin Lira Ceza

Sinop'ta polisten kaçmaya çalışırken otomobiliyle park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, Hamsi Yolu üzerinde 57 EE 456 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücü E.M, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Gelincik Mahallesi Ahmet Muhip Dranaz Caddesi'nde park halindeki 34 KIA 192 plakalı araca çarpan sürücü, ekiplerce yakalandı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 240 bin lira cezai işlem uygulandı.
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