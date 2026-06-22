BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı, otombili 60 gün trafikten men edildi.
Eski Antalya Caddesi'nde 15 BB 320 plakalı otomobil sürücüsü Ş.C. (29) polisin, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 5 dakika süren takip sonrası Tepe Mahallesi Vişnelik Sokak'ta yakalanan sürücüye 'dur' ihtarına uymamak suçundan 200 bin lira ceza uygulandı. Otomobil trafkten 60 gün süreyele men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Son Dakika › Güncel › Kaçan Sürücüye 200 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?