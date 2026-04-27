Kaçınılmazlık ve Sonsuzluk Politikaları: Faili Meçhul Cinayetlerin Gölgesinde
Kaçınılmazlık ve Sonsuzluk Politikaları: Faili Meçhul Cinayetlerin Gölgesinde

27.04.2026 10:31
Siyasette kaçınılmazlık politikalarından sonsuzluk politikalarına geçiş, faili meçhul cinayetlerin unutulmasına ve hukukun zayıflamasına yol açıyor. Timothy Snyder'a göre bu geçiş, demokratik cumhuriyetin yerini faşist oligarşiye bırakması tehlikesini taşıyor.

Siyasetin, kaçınılmazlık politikalarından sonsuzluk politikalarına geçişi gündemde. Faili meçhul cinayetler belirsizlik içinde kalıyor. Demokrasi ve hukukun ihmal edildiği anlarda şiddet düzeni tesis ediliyor. Tarihçi Timothy Snyder'a göre, kaçınılmazlık politikaları sonsuzluk politikalarına dönüşüyor ve bu durum tarihi gerçekleri gizleyerek mağduriyetle yaşama alışkanlığı yaratıyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 4 milyon 226 bin 101 faili meçhul dosyasından sadece 7 bin 238'inin failleri bulunmuş. 1995'te hazırlanan Faili Meçhul Siyasal Cinayetler Meclis Araştırma Komisyonu Raporu ise görüşülmeden raflarda kalmış. Raporda, devletin hukuka hakim olması ve hukuk dışı oluşumların temizlenmesi gerektiği vurgulanmış. 2023'te Bursa'da bir maçta açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil Kod' pankartları, Susurluk kazasının kalıntıları olarak değerlendiriliyor ve soruşturma akıbeti belirsiz.

