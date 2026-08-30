Kaçkar Dağı'nda Zafer Tırmanışı - Son Dakika
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Kaçkar Dağı'nda Zafer Tırmanışı

Kaçkar Dağı\'nda Zafer Tırmanışı
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Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kaçkar Dağı'na tırmanarak Türk bayrağını açtı.

RİZE'ye gelen doğa sporları kulübü üyesi dağcı grup, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Doğa sporları kulübü üyesi dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kaçkar Dağı zirvesine 'Zafer Tırmanışı' düzenlemek için Rize'ye geldi. Amasya'dan Kerem Karasu, Bolu'dan Selçuk Genç, Denizli'den Murat Akman ve Antalya'dan Fırat Yüksel, sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkıp, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı. Yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüşü sonrası zirveye ulaşan dağcılar, burada Türk bayrağı açtı. Zirvede İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçkar Dağı'nda Zafer Tırmanışı - Son Dakika

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