KADEM, BM Kadının Statüsü Komisyonu Oturumu'na katılacak

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 68. Oturumu'na katılacak.
KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 11- 22 Mart tarihlerinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde "Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi ve cinsiyet perspektifiyle finanse edilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması" ana temasıyla oturum gerçekleştirilecek.
Oturumda KADEM, STK forumu kapsamında KADEM Kadın Destek Merkezlerini anlatacağı bir panel düzenleyecek.
KADEM'in kadınların güçlendirilmesi konusundaki projelerinden olan Kadın Destek Merkezi modelinin NGO CSW/NY bünyesinde anlatılacağı "Walking Together For Holistic Wellbeing: Alternative Practices From Women's Centers" başlıklı paralel etkinlik de 12 Mart Salı günü Türkevi'nde gerçekleşecek.
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak panelin moderatörlüğünü KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nursem Keskin Aksay yapacak. Panelde, dünya genelindeki kadınlarla ilgili dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlardan temsilciler konuşmacı olarak yer alacak.
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