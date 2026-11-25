Düzce'de, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan KADEM İl Temsilcisi Fatma Kızılelmas, kuruldukları günden bu yana şiddetin her türüne karşı çıktıklarını belirterek, şiddete maruz kalan kadınların hak arama süreçlerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Bu yıl dünya genelinde kadınların karşı karşıya kaldığı, psikolojik şiddete dönüşebilen güzellik dayatmalarına dikkati çektiklerini aktaran Kızılelmas, "21–22 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 'Kurgulanmış Güzellikler' temalı 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, çoğu zaman kişisel tercih gibi görülen güzellik ölçütlerinin, kadınların yaşamlarına etkilerini çok yönlü olarak ele aldık. Bu ölçütlerin medya, dijital teknolojiler, kültürel normlar ve ekonomik ilişkiler aracılığıyla nasıl üretildiğini, dayatılan güzellik kalıplarının kadınlarda özsaygı kaybına, psikolojik baskıya, eğitim ve çalışma hayatında adaletsizliklere ve ciddi sağlık risklerine nasıl yol açabildiğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.???????