Kadem Mete\'den Bayram Mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Mete, mesajında, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda güçlü ve büyük Türkiye idealine yürürken, millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberlik ruhu en büyük gücümüz olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi huzurun en güçlü şekilde hissedildiği müstesna dönemlerden biri olduğunu ifade eden Mete, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik duygularımızı pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, gönüllerin buluştuğu, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı çok kıymetli zamanlardır. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü en derinden hissettiğimiz bu mübarek günlerde, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi ve bayramın manevi ruhunu hep birlikte yaşamayı ihmal etmemeliyiz."

Hem Muğla hem de Türkiye için çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Mete, başta Muğlalı hemşehrileri olmak üzere Türk milletinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, bayramın insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Milletvekili Kadem Mete, bayram tatili süresince yola çıkacak sürücülere seslenirken, sevdiklerine sağ salim ulaşabilmeleri için trafik kurallarına titizlikle riayet etmeleri çağrısında bulundu.