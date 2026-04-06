Kademeli Doğal Gaz Tarife Krizi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kademeli Doğal Gaz Tarife Krizi

06.04.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezi ısıtmalı sitelerde küçük daireler, yüksek gaz faturalarıyla karşılaşacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Doğal gazda, "çok tüketenin çok ödeyeceği" kademeli tarifede, merkezi ısıtma sistemine sahip on binlerce siteyi bir kriz bekliyor. Tek merkezden ısınan bazı sitelerde, 1+1 dairelerin yanı sıra daha geniş alana sahip dubleks ya da 4+1 daireler de bulunuyor. Bu siteler, belirlenen eşik değeri aştığında çok daha pahalı olan kademe-2'den gaz faturası ile karşı karşıya kalacak. Fatura, sitedeki daire sayısına bölünecek. Küçük daireler, "az tüketip çok ödemek" zorunda kalacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazda süregelen devlet desteğini azaltmak için ilk adımı hafta sonunda attı. Konutlarda, doğal gazda kademeli tarifeye geçildi.

4 Nisan'da başlayan uygulama gereğince illerin aylık ortalama doğal gaz tüketimleri belirlendi. Bu miktarın, yüzde 75'ini aşan tüketimi olan abonelerin faturaları, kademe-2 olarak nitelendirilen, kademe-1'e göre çok daha yüksek bir fiyattan düzenlenecek. Yıllar içinde yüzde 75'lik oran aşağı çekilecek. Böylece, sübvansiyonların iyiden iyiye azaltılması ve tüm abonelerin maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçmesi hedefleniyor.

Küçük ev, büyük gaz faturası

Sektörde, uygulamanın yaratabileceği bazı sorunlar da konuşuluyor. Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, Türkiye'de merkezi ısıtma sistemlerinin yaygın olduğuna, on binlerce sitede bu sistemin kullanıldığına dikkati çekerek, "Merkezi sistem abonelikleri üzerinden ısınan bir sitede ya da binada, hane büyüklükleri arasında farklar var. Tek merkezden ısınan bir yapıda 1+1 daireler olduğu gibi daha geniş alana sahip dubleksler de 4+1 daireler de bulunabiliyor" dedi.

Kaynaklar, söz konusu sitelerin, öngörülen eşik miktarı aşması durumunda kademe-2 tarifesi üzerinden gaz faturalarının düzenleneceğini anımsatarak, "Hane başına ödenecek toplam fatura bedeli, binada yer alan daireye bölünerek elde edilecek. 10 daire varsa, fatura 10'a bölünecek. Bu da aynı site ya da bina içerisindeki küçük veya daha verimli ve bilinçli enerji tüketen insanların aleyhine olacak" diye konuştu.

Adil çözüm var mı?

Kaynaklar, bu sorunun "adil" bir çözümü de bulunduğunu vurgulayarak, "Avrupa ülkelerinde bazı uygulamalar var. Merkezi ısıtma sistemine sahip yapılarda her kaloriferin üzerinde dijital bir ısı ölçer bulunuyor. Bu ısı ölçerler, merkezi bir şirkete veri gönderiyor ve hesaplama herkesin tükettiği ısı enerjisi miktarına göre yapılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kademeli Doğal Gaz Tarife Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Kademeli Doğal Gaz Tarife Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.