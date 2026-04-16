KADES ihbarı sonrası polise ateş açan şüpheli vuruldu

16.04.2026 10:18
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbar sonucu polis ekipleri, eşini ve annesini darbettiği belirlenen Tuncay E. ile çatışmaya girdi. Şüpheli, açtığı ateşle yaralandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde annesini ve eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi, KADES ihbarı üzerine adrese gelen polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada şüpheli vurularak yakalandı.

KADES ÜZERİNDEN YARDIM İSTENDİ

Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadının KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, 41 yaşındaki Tuncay E.’nin eşi ve annesini darbettiğini belirledi.

POLİSE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Bu sırada şüpheli, elindeki tüfekle polis ekiplerine rastgele ateş açtı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler ve özel harekat polisleri sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÇATIŞMADA VURULDU

Polise ateş etmeye devam eden Tuncay E., çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

