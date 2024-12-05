KADES ile Kadınlara Güvenli Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KADES ile Kadınlara Güvenli Hayat

İçişleri Bakanı Yerlikaya, KADES uygulamasının 7.6 milyon indirilerek sorunla mücadelede önemli olduğunu vurguladı.

05.12.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunun üyelerini bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin her türlü biçimi, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine, insanlık onuruna, insan haklarına, ailenin can damarına ve insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırıdır. Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenemeyiz."

KADES ihbarlarına öncelik veriliyor

Kadına yönelik şiddeti önlemede "Kadın Acil Destek Uygulaması"na (KADES) büyük önem verildiğini belirten Ali Yerlikaya, "KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi." ifadesini kullandı.

Bu yıl KADES'e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu bildiren Yerlikaya, bu ihbarların her birinin en öncelikli ihbar kabul edilerek hemen gereğinin yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadına şiddetle ilgili KADES'e ya da 112'ye gelen çağrı 'en öncelikli çağrı' sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse, arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, KADES, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADES ile Kadınlara Güvenli Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: KADES ile Kadınlara Güvenli Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.