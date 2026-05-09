Kadıgil, Çocuk İstismarını Meclis Gündemine Taşıdı
Kadıgil, Çocuk İstismarını Meclis Gündemine Taşıdı

09.05.2026 01:46
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarındaki istismar iddialarını TBMM'ye sundu.

(ANKARA) - TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarında çocuklara yönelik istismar, şiddet, ihmal ve intihar iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Son 5 yılda kurumlardan kaç çocuk kaçtı? diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Uşak'taki çocuk bakım ve koruma kuruluşlarında 2014'ten bu yana sürdüğü öne sürülen istismar, şiddet, ihmal, intihar ve kaçma iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadıgil, önergesinde 2014'ten bu yana aynı kurumlara yönelik iddiaların sürdüğünü belirterek, tarafına ulaşan ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarında sistematik şekilde devam ettiği öne sürülen olayların üstünün örtüldüğünü, idari ve cezai süreçlerin işletilmediğini ve itiraz eden personelin çeşitli biçimlerde cezalandırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Kadıgil, 2025 yılında 4/D statüsünde çocuk bakım personeli olarak görev yapan D.D. isimli personelin sorumluluğundaki çocuklara fiili şiddet uyguladığının müfettiş raporlarıyla tespit edilmesine rağmen iş akdinin feshedilmediği, önce il müdürlüğünde ardından yeniden çocuk alanında görevlendirildiği yönündeki iddiaları da önergesine taşıdı. Kadıgil, şiddet uyguladığı tespit edilen bir personelin yeniden çocuklarla temas eden birimde görevlendirilmesinin gerekçesini ve bunun hangi mevzuata dayandığını sordu.

KURUMDAN AYRILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBEDEN E.K.OLAYI DA ÖNERGEDE YER ALDI

Önergede, 29 Nisan 2023'te devlet koruması altında bulunan zihinsel engelli E.K.'nin kurumdan izinsiz ayrıldığına dair tutanak tutulmasının ardından aynı gece bir inşaattan atlayarak yaşamını yitirdiği iddiası da hatırlatıldı. Kadıgil, olay sonrası kurum yöneticileri ve ilgili personel hakkında herhangi bir idari inceleme yapılıp yapılmadığını Bakanlığa yöneltti.

Kadıgil ayrıca son dönemde Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarından kaçan reşit olmayan çocukların dijital ortamlarda uygunsuz içerikler paylaştıklarının görüldüğünü, bunun çocukların cinsel istismar, cinsel sömürü ve suça sürüklenme riski altında olabileceğine dair ciddi endişe yarattığını ifade etti.

"SON 5 YILDA KURUMLARDAN KAÇ ÇOCUK KAÇTI?"

Kadıgil, Uşak'taki çocuk bakım kuruluşlarında son 5 yılda kaç çocuğun kurumlardan kaçtığını, bu çocuklardan kaçının istismar, cinsel sömürü veya suça sürüklenme riski nedeniyle adli ya da idari işleme konu olduğunu da sordu.

Önergede ayrıca, Uşak'ta 2014 yılından bu yana idarecilik görevini sürdürdüğü belirtilen İl Müdür Yardımcısı O.C. hakkında baskı, yıldırma ve tasfiye iddialarına ilişkin inceleme yapılıp yapılmadığı, çocuk gelişimci M.Ş. hakkında çocukları alkollü mekanlara götürdüğü yönündeki iddialarla ilgili idari işlem uygulanıp uygulanmadığı soruları da yer aldı.

Kadıgil, Bakanlığa yönelttiği soru önergesinde ayrıca çocuk bakım kuruluşlarında personel seçimi, denetim ve disiplin süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme planlanıp planlanmadığını ve ilgili kurumların en son ne zaman denetlendiğini de sordu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
