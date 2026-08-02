Kadıgil\'e Soruşturma Başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Temmuz tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.