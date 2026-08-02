Tarihi Camide Mezarlığa Saldırı - Son Dakika
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Tarihi Camide Mezarlığa Saldırı

Tarihi Camide Mezarlığa Saldırı
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Fatih'te kimliği belirsiz bir şahıs, mezar taşlarına zarar verip kaçtı. Polis yakalama çalışıyor.

Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camisi Haziresi'ne giren kimliği belirsiz bir şahıs, 7 mezar taşına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay, Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Haydarhane Camisi Haziresi'nde 31 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yatsı namazının ardından Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından yaptırılan Haydarhane Camisi Haziresi'ne geldi. İçeri giren şüpheli, bilinmeyen bir nedenle mezar taşlarına tekme atıp taşla vurarak zarar verdi. Şahıs ardından kırdığı mezar taşlarını ise hazirenin bir köşesinde topladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hazire içerisinde inceleme yaparken çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Camide Mezarlığa Saldırı - Son Dakika

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