Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu\'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, bir üst tura çıkması halinde ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçını ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.

FNERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

  • Levski Sofya - Kairat/ AEK
  • Celtic - LASK
  • Dinamo Zagreb - Zalgiris/ Viking
  • Mjallby - Bratislava/ Ararat - Celje
  • Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız/ Aarhus - Sabah
  • Fenerbahçe - Sturm Graz/ Sparta Prag - Lyon
  • Olympiacos - NEC Nijmegen/ Union SG - Bodo/Glimt

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Son Dakika Spor Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Beşiktaş'ın elediği Danimarka takımının geçen yıl Avrupa ligini 3.sırada bitirdiğini tüm Avrupa biliyor ama hazımsızlık yüzünden bir satır kelam edilmediği bu durumdan Türk sporseveri habersiz..fb ve bjk'ye avrupa'da başarılar... 4 1 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Lyon gelirse vay fenerin haline 2 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Elemesi durumunda.?? 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akkurt Mustafa Akkurt:
    şu listede en iyi iki takımı söyle desen lyon ve spaeta deeler 0 0 Yanıtla
  • Gursel Aksoy Gursel Aksoy:
    buraya kadarmış 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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