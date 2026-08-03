Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu\'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Hamit Gündoğdu:

Beşiktaş'ın elediği Danimarka takımının geçen yıl Avrupa ligini 3.sırada bitirdiğini tüm Avrupa biliyor ama hazımsızlık yüzünden bir satır kelam edilmediği bu durumdan Türk sporseveri habersiz..fb ve bjk'ye avrupa'da başarılar...