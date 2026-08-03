26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti - Son Dakika
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26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
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ORC Araştırma'nın 26 ilde 1920 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. "Bu pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti %32,5 ile ilk sırada yer alırken, yeni kurulan Yeni Parti %19,4 ile ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. CHP'nin oy oranı ise yüzde 11.8 olarak belirlendi.

ORC Araştırma Şirketi, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından yaptığı ilk genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, AK Parti zirvedeki yerini korurken yeni kurulan Yeni Parti ikinci sıraya yerleşti.

YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Elde edilen verilere göre AK Parti %32,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, çiçeği burnunda Yeni Parti %19,4 ile ikinci sıradan listeye girdi. CHP ise %11,8 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı.

İŞTE ANKETİN TAM SONUÇLARI

ORC Araştırma tarafından paylaşılan ankete göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %32,5
  • Yeni Parti: %19,4
  • CHP: %11,8
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %8,1
  • İYİ Parti: %5,6
  • Zafer Partisi: %3,8
  • BBP: %3,4
  • Saadet Partisi: %2,2
  • Yeniden Refah Partisi: %2,0
  • Diğer: %2,7

İşte anketin grafiği; 

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    birak anketi cesareti varsa yapsin secimi 17 9 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz Ahmet eren Kacmaz:
    Kadıköy izmir çankayada yapılmıştır hızlı giden atın tezeki seyrek düşermiş koş özgür koş DDD 0 3
  • Fahriye Dalyan Fahriye Dalyan:
    anket nerede yapıldı? Esenyurt, Ümraniye falan mı ?? 18 7 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    anket saray çalışanları arasında mı yapıldı ? 17 8 Yanıtla
  • Suat genç Suat genç:
    e hani yeni parti 60 lardı???? 7 9 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    yok kadıköy 5 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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