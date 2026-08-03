Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum

Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerine ilişkin "Sanki biz servis etmişiz gibi anlaşılmasından utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Seçim güvenliği ve YSK'daki temsilci krizine de değinen Özel, partilerinin YSK temsilcisine DEM Parti ve MHP destek verirken, AK Parti ile CHP'nin birlikte karşı çıktığını öne sürdü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Programa Yeni Parti rozetiyle katılan Özel; sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerine ilişkin üzüntüsünü dile getirirken, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilci krizine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan abdest alma görüntülerine değinen Özgür Özel, olayın bir ay 20 gün önce Kastamonu'da bir vatandaş tarafından çekildiğini belirtti. Görüntülerin kurgu gibi yansıtılmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi: "Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, 'Allah kabul etsin başkanım' yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu. Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. 'Ben abdest alayım da sen çek' falan, olacak iş değil."

"BAYRAM NAMAZI KAÇIRMAM"

Dini hassasiyetleri üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Özel, "Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Camii'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm" dedi.

"BİZ GRUP KURARAK BU HAKKI ELDE ETTİK"

Seçim güvenliği konusuna da değinen Özel, muhalefetle iş birliği yapılabileceğini ancak bu konuda umutlu olunmaması gereken tek tarafın CHP olduğunu öne sürdü. YSK'da temsilci bulundurma süreçlerinde yaşanan bir olayı ilk kez açıklayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek Seçim Kurulu’nda, en yüksek oy alan dört parti temsilci bulundurabildiği gibi, yasaya göre Meclis’te grubu bulunan partiler de temsilci bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya."

"AK PARTİ İLE CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?"

Özel, temsilci görevlendirmesi sırasında AK Parti ve CHP'nin ortak tavır aldığını iddia ederek şunları kaydetti: "Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor; 'Yo, gelemez, olmaz' falan filan. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı bizim YSK'da görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?"

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Fuat Oktay, Çekerek’te şampiyon sporcularla buluşarak rafting yaptı Fuat Oktay, Çekerek'te şampiyon sporcularla buluşarak rafting yaptı

11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:43
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
11:06
Ne yapıyorsun Uğurcan Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
11:01
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
Bitcoin yatırımcıları için kritik hafta: Gözler bu beş veride olacak
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:39:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.