Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Programa Yeni Parti rozetiyle katılan Özel; sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerine ilişkin üzüntüsünü dile getirirken, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilci krizine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan abdest alma görüntülerine değinen Özgür Özel, olayın bir ay 20 gün önce Kastamonu'da bir vatandaş tarafından çekildiğini belirtti. Görüntülerin kurgu gibi yansıtılmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi: "Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, 'Allah kabul etsin başkanım' yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu. Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. 'Ben abdest alayım da sen çek' falan, olacak iş değil."

"BAYRAM NAMAZI KAÇIRMAM"

Dini hassasiyetleri üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Özel, "Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Camii'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm" dedi.

"BİZ GRUP KURARAK BU HAKKI ELDE ETTİK"

Seçim güvenliği konusuna da değinen Özel, muhalefetle iş birliği yapılabileceğini ancak bu konuda umutlu olunmaması gereken tek tarafın CHP olduğunu öne sürdü. YSK'da temsilci bulundurma süreçlerinde yaşanan bir olayı ilk kez açıklayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek Seçim Kurulu’nda, en yüksek oy alan dört parti temsilci bulundurabildiği gibi, yasaya göre Meclis’te grubu bulunan partiler de temsilci bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya."

"AK PARTİ İLE CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?"

Özel, temsilci görevlendirmesi sırasında AK Parti ve CHP'nin ortak tavır aldığını iddia ederek şunları kaydetti: "Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor; 'Yo, gelemez, olmaz' falan filan. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı bizim YSK'da görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?"