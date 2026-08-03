Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi - Son Dakika
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Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, "hukuk ve meslek onurunu zedeleme" gerekçesiyle 84 hakim ve savcının meslekten men edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını duyurdu. 

84 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Bakan Gürlek, bu kapsamda 522 hakim ve savcıdan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulandığını açıkladı.

Gürlek, yaptığı açıklamada, milletin huzuru ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİRKEN KİMSENİN MAKAMINA BAKMIYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.

Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan T Hakan T:
    ya bizdensin yada bizden uzak dur taktiği. haklılarsa İnşallah haklarını ararlar 1 5 Yanıtla
  • soygar53 soygar53:
    Sizden olmadıkları içinmi ?? 2 4 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    niye size biat etmedikleri icin demi 2 4 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    men edilenler hepsi rüşvetle sorgulanıyor 3 0 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Kafalarına göre adamlarinmeslekten atıyorlar 1 0 Yanıtla
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