Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş - Son Dakika
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Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş

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Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianamede kan donduran detay ortaya çıktı. İddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, olayın ardından internette çözülmemiş davalar ve seri katil konulu suçluyu bulma oyunlarını araştırdığı tespit edildi.

Kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut'un, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 

İDDİANAMEDEKİ ÇARPICI TESPİTLER

İddianamenin en çarpıcı ve kan donduran kısmı, odada bulunan akıllı güvenlik kamerasının ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgül tarafından yapılan detaylı ses incelemesi ve bilirkişi raporu oldu. 

Rapora ve iddianamedeki tespitlere göre olay anında yaşananlar dakika dakika şöyle gelişti: 

ROMAN HAVASI VE DANS

Güllü, banyodan çıktıktan sonra fonda çok sevdiği "Malkata" isimli Roman havası çalmaya başladı. Tuğyan parmak şıklatarak ritim tuttu, annesi ve kızı odada birlikte Roman havası oynadı.

Eğlencenin hemen ardından oda içerisinde anne ile kızı arasında temas ve tartışma yaşandı. Gül Tut’un kızı Tuğyan’a "O...pu" dediği, Tuğyan’ın ise buna karşı güldüğü tespit edildi. 

ANNEYE ALAYCI VEDA

İddianamede yer alan bilirkişi tespitine göre; şarkıcı Güllü pencere kenarına doğru ilerlediği sırada, kızı Tuğyan ortama tamamen aykırı, annesini taklit eden alaycı ve neşeli bir ses tonuyla "Hadi görüşürüüüz" dedi. Tuğyan’ın bu ifadenin hemen ardından annesi Güllü'nün poposunun alt kısmından iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden keserek 18,17 metre yükseklikteki 6. kat penceresinden aşağı attığı belirtildi. 

DÜŞME VE ÇIĞLIK SESLERİ

Ses kaydı incelemelerinde; Tuğyan'ın annesini aşağı atmasının ardından odada bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun "Aaa, ay" diye bağırdığı, Tuğyan’ın ise "Ya koş" diyerek Sultan ile birlikte çığlıklar atıp merdivenlerden aşağı koştuğu belirlendi. Kayıtlarda ayrıca düşme anı öncesinde ve sırasında kapı/dolap çarpmaları ile beden temas sesleri tespit edildi. 

CİNAYET SONRASI "DEDEKTİF OYUNU" ARAŞTIRMASI

İddianamede şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter’in olay sonrasındaki şüpheli hareketleri de suçun delilleri arasında gösterildi. 

Tuğyan'ın olaydan sonra eski erkek arkadaşı Kervan'a annesiyle ilgili nefret mesajlarını silmesi için baskı yaptığı, tanık Sultan Nur Ulu'yu konuşmaması için tehdit edip sürekli takibe aldığı, telefonunu sıfırlayıp yeni cihaz kullanmaya başladığı, internet üzerinden uyuşturucu maddelerin vücuttan temizlenme sürelerini araştırdığı ve bir alışveriş sitesinden "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı kutu oyununu incelediği ortaya çıktı. 

Tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak annesini öldürmek" suçundan ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

Çınarcık, Cinayet, Yalova, Güncel, Güllü, Son Dakika

Son Dakika Yalova Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp 'dedektif oyunu' incelemiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Heryerde maddeden aauleler neler yasıyor bu goz onunde diye bu haber oldu.esas maddeye ne ceza getiriyorlar onu gorelim.olduktan sonra basladiktan sonra 9 yas 10 yas 11 yaş.ne demek. 0 0 Yanıtla
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