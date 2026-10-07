Kadıköy Acıbadem'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy Acıbadem'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti

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Kadıköy Acıbadem\'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti
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Kadıköy Acıbadem'de saat 14.20 sıralarında 4 katlı inşaatta çalışan işçi, iddiaya göre dengesini kaybederek aşağı düştü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADIKÖY'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi dengesini kaybederek aşağı düştü. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Asaf Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı inşaatta çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda aşağı düşen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaKadıköyGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy Acıbadem'de 4 katlı inşaatta çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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