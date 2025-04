Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Deprem Uyarısı

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı "Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hasarlı binalara girmemelerini talep ediyoruz. Çünkü risk geçti mi bunu bilmiyoruz. Uzmanların da bu konuda farklı görüşleri var. Bize düşen tedbir almak biz elimizden geldiği kadar da vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Kadıköy Belediyesi olarak 7/24 teyakkuzdayız." dedi.

İstanbul art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra üst üste artçı sarsıntılar meydana geldi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Gazhane Müzesi'nin kapıları vatandaşlara açıldı. Kadıköylü yurttaşlar deprem nedeniyle Gazhane Müzesi'nde olası depremden korunmaya çalıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada depremden hemen sonra sahada olduklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Hepimize geçmiş olsun hem Kadıköylü komşularımıza hem de tüm İstanbullulara. Depremin haberini alır almaz Afet Koordinasyon Merkezi'ne gittik. Bütün birimlerle süreci yakından takip ettik. Hızlıca taramalar yaptık. Şükür ki ne yıkılan bir binamız ne de hasarlı bir binamız var. Ufak tefek çatlaklar var ama bunlar büyük bir sorun teşvik etmemekte. Sağlık açısından da 10-15 vatandaşımız çeşitli sebeplerle yaralandı. Onun dışında durumu ağır herhangi bir vatandaşımız yok. Bütün ekiplerimiz bütün Kadıköy'ü taradı hem zabıta ekiplerimiz hem de kontrol ekiplerimiz. Şu anda Kadıköy'de ve İstanbul'un birçok ilçesinde ciddi bir durum yok ama biz yine de teyakkuzdayız.

"Umarım bu şekilde atlatmış oluruz"

Artçılar devam ediyor her yarım saatte bir ortalama 3 ve 3,5 civarında artçılar oluyor. Biz de bu yüzden gün içinde vatandaşlarımıza evlerine girmemeleri yönünde çağrılar yaptık. Şu an durum stabil ama biz teyakkuzdayız. Vatandaşlarımıza bu süreçte hem sıcak yemek hem sıcak içecek ve çorba dağıtım işlemlerine başlıyoruz Kadıköy'de 21 mahallemizde. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde talep eden her vatandaşımıza muhtarlıklar aracılığı ile Kadıköy Belediyesi ile sıcak yemek ve çay ve çorba dağıtacağız. Bu gece kritik. Süreci beraber izliyoruz hem bakanlarımız hem büyükşehir belediyemiz olarak açıklamaları yerinde takip ediyoruz. Umarım bu şekilde atlatmış oluruz. Ama söylediğim gibi bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum. Hasarlı binalara girmemelerini talep ediyoruz. Çünkü risk geçti mi bunu bilmiyoruz. Uzmanların da bu konuda farklı görüşleri var. Bize düşen tedbir almak biz elimizden geldiği kadar da vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Kadıköy Belediyesi olarak 7/24 teyakkuzdayız."