Kadıköy Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Etkinliklerle Kutluyor

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında "Klasik Otomobillerle Caddede Zafer Konvoyu", Prof Dr. İlber Ortaylı'nın konuk olacağı "Büyük Zaferin Yıldönümünde Büyük Buluşma" söyleşisi ve konserler düzenlenecek.

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bayram sabahı, klasik otomobil meraklıları için özel bir etkinlik düzenlenecek. "Klasik Otomobillerle Caddede Zafer Konvoyu" adı altında gerçekleştirilecek etkinlik, saat 11.30'da Hasanpaşa Belediye Başkanlık Binası Önü'nden başlayacak. Etkinlik boyunca, çeşitli klasik otomobillerle yapılan tur, katılımcılara nostaljik bir yolculuk sunacak.

30 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nin büyük salonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Büyük Zaferin Yıldönümünde Büyük Buluşma" adlı söyleşiye konuk olacak.

Karikatürlerle "Yaşasın Cumhuriyet" Sergisi

Etkinlikler kapsamında ayrıca, karikatür sanatçısı Hicabi Demirci'nin eserlerinin yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" sergisi de ziyarete açılacak. Caddebostan Kültür Merkezi'nin Büyük Salon Fuaye Alanı'nda görülebilecek sergi,10 Eylül Salı gününe kadar açık olacak.

Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı, Uluslararası Kalamış Yaz Festivali kapsamında, saat 19.30'da Mojave grubu sahne alacak ve dinleyicilere enerjik bir performans sunacak. Mojave'nin ardından, saat 21.00'de Madrigal konseri ile gece devam edecek.