Barış Manço Kadıköy'de Anılacak

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço'yu, ölümünün 27'nci yılında, düzenleyeceği etkinliklerle anacak.

1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden; Anadolu rock müziğinin önemli ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço için Kadıköy'de bir dizi anma etkinliği düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi'nin Manço ailesiyle birlikte, Halkbank'ın desteğiyle müzeye dönüştürdüğü Moda'daki Barış Manço Evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Ocak'ta ziyaretçilere ücretsiz olarak açılacak.

Anma konseri

Saat 09.00–22.00 arasında gezilebilecek müzede, saat 19.00'da İzmanço konseri gerçekleştirilecek. Barış Manço'nun "Adam Olacak Çocuk" programından Mine Abla olarak tanınan piyanist Mine Mucur da Manço'nun Steinway piyanosunda kısa bir dinleti sunacak. Anma etkinlikleri, 1 Şubat Pazar akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) düzenlenecek konserle devam edecek. Saat 20.00'de başlayacak programda, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri Barış Manço'nun şarkılarını seslendirecek. Sanatçının yaşamından kesitlerin yer aldığı belgesel gösteriminin ardından, grup Kurtalan Ekspres sahne alarak Barış Manço anısına konser verecek.