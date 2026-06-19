Kadıköy Belediyesi, Yeniden Sağlıklı Kentler Ağı'nda - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi, Yeniden Sağlıklı Kentler Ağı'nda

19.06.2026 10:57  Güncelleme: 11:18
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Kadıköy Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nda 2026-2030 dönemini kapsayan 8. Faz üyeliğine kabul edildi. Belediye, 2005'ten bu yana kesintisiz sürdürdüğü üyeliğiyle uluslararası alanda sağlıklı kent vizyonunu güçlendiriyor.

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'ndaki üyeliğini 2026-2030 dönemini kapsayan 8. Faz için yeniledi.

2005 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı'nın aktif bir parçası olan Kadıköy, 7. Fazı (2019-2025) başarıyla tamamlamasının ardından, 2026-2030 yıllarını kapsayan 8. Faz üyeliğine kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, 16 Haziran-18 Haziran günleri arasında Portekiz'in Viana do Castelo kentinde düzenlendi. Konferans kapsamında 16 Haziran'da yapılan Birinci İş Toplantısı'nda, Kadıköy Belediyesi'ne DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 8. Faz dönemi için verilen "Geçici Olarak Belirlenmiş Üye Şehir Belgesi", belediye meclis üyeleri İpek Demirtaş ve Birgül Coşar tarafından teslim alındı.

21 YILDIR SAĞLIKLI KENTLER AĞI'NDA

Kadıköy Belediyesi, ilk olarak 2004 yılında alınan meclis kararı ile dahil olduğu bu küresel harekette, 2005'ten bu yana beşer yıllık dönemler halinde kesintisiz yer alarak uluslararası alanda güçlü bir yerel yönetim profili çizdi. Ağın bir parçası olmak, Kadıköy'e sadece uluslararası bir prestij kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda belediye hizmetlerinin daha efektif sunulması, kentsel sorunlara yaratıcı ve bilimsel çözümler üretilmesi, kurumsal bilgi kapasitesinin artırılması ve iyi uygulamaların dünya kentleriyle karşılıklı paylaşılması noktasında önemli fayda sağlıyor.

YENİ DÖNEMDE KADIKÖY'Ü NE BEKLİYOR?

Belediye, yeni dönemde "Sağlıklı Kent Kadıköy" vizyonuyla çalışmalarına devam edecek. DSÖ'nün bu faz için belirlediği ana hedefler; eşitsizliklerle mücadele, kentsel refahın artırılması, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, çevre sorunları ile acil sağlık durumları gibi küresel halk sağlığı konularında kentlerin "lider ve ortak" roller üstlenmesini kapsıyor. Beş yıl boyunca Kadıköy Belediyesi, çalışmalarını DSÖ'nün belirlediği altı ana tema doğrultusunda şekillendirecek. Bu temalar; kentleri oluşturan insanlara yatırım yapmak, sağlık ve esenliği destekleyen kentsel mekanlar tasarlamak, sağlık ve esenlik için katılımı ve ortaklıkları güçlendirmek, toplumsal refahı artırmak ve ortak mal ve hizmetlere erişimi iyileştirmek, kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barış ve güvenliği teşvik etmek, sürdürülebilir tüketim ve üretim dahil olmak üzere gezegeni bozulmaya karşı korumak şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi, Yeniden Sağlıklı Kentler Ağı'nda - Son Dakika

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