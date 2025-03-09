Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Gözaltına Alındı

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, tartışmaların onaylanmadığını ancak sürecin adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

09.03.2025 11:34  Güncelleme: 13:12
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(İSTANBUL) Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işlemine ilişkin bir açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da "7 Mart'ta Belediye Meclisimizde tasvip etmediğimiz tartışmalar yaşanmış ve istenmeyen bazı söylemler sarf edilmiştir. Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

7 Mart'ta yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında konuşma süresi konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik bazı ifadeleri sosyal medyaya yansımıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtuluş hakkında "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlamasıyla soruşturma başlatırken Kurtuluş dün gece yarısı gözaltına alındı.

Orantılı ve adil olma anımsatması

Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadıköy belediye Başkanı Mesut Kösedağı, tartışmayı onaylamadıklarını ancak konunun orantılı bir şekilde ele alınması gerektiğini anımsattı. Kösedağı, "Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Kurtuluş şu anda gözaltı kararıyla evinden alındı. 7 Mart'ta Belediye Meclisimizde tasvip etmediğimiz tartışmalar yaşanmış ve istenmeyen bazı söylemler sarf edilmiştir. Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Mesut Kösedağı, Ahmet Kurtuluş, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Gözaltına Alındı - Son Dakika

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