Kadıköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramına Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramına devam ediyor. Başkan Mesut Kösedağı, "Bütün vatandaşlarımızı paylaşmaya, kardeşliğe, dayanışmaya davet ediyoruz. Kadıköy'de ve yurdumuzda bütün sofralar bereketli olsun" dedi.

Kadıköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bereket, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramına başladı. 21 mahallede üç gün sürecek aşure ikramının ilki, 19 Temmuz Cuma günü Rasimpaşa, Dumlupınar, Erenköy, 19 Mayıs, Fikirtepe ve Fenerbahçe mahallerinde yapıldı. İkinci gününde ise Sahrayıcedit, Bostancı, Eğitim, Caferağa ve Acıbadem mahallerinde gerçekleşti. Aşure ikramı bugün de sürecek.

Başkan Kösedağı ve eşi Nihal Kösedağı'nın vatandaşlara aşure ikram ettiği ilk etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de katıldı. Kösedağı ve Gökçek, Dumlupınar ve Fenerbahçe Mahalleri'nde hem mahalleli ile sohbet etti hem de aşure ikramı yaptı.

Her yaştan Kadıköylü'nün ilgi gösterdiği aşure ikramına ilişkin konuşan Kösedağı, şunları söyledi:

"Paylaşmanın, dayanışmanın, komşuluğun sembolü olan Muharrem ayını geride bıraktık. Bilindiği gibi Muharrem ayı bitiminde aşure yapılır ve komşular aşurelerini paylaşır. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak 21 mahallemizdeki komşularımızla üç gün boyunca aşuremizi paylaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı paylaşmaya, kardeşliğe, dayanışmaya davet ediyoruz. Tutulan oruçlar kabul olsun, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Kadıköy'de ve yurdumuzda bütün sofralar bereketli olsun."