Kadıköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramına Devam Ediyor

Kadıköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bereket, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramına başladı. Başkan Mesut Kösedağı, bütün vatandaşları paylaşmaya, kardeşliğe, dayanışmaya davet etti.

21.07.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramına devam ediyor. Başkan Mesut Kösedağı, "Bütün vatandaşlarımızı paylaşmaya, kardeşliğe, dayanışmaya davet ediyoruz. Kadıköy'de ve yurdumuzda bütün sofralar bereketli olsun" dedi.

Kadıköy Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bereket, kardeşlik, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikramına başladı. 21 mahallede üç gün sürecek aşure ikramının ilki, 19 Temmuz Cuma günü Rasimpaşa, Dumlupınar, Erenköy, 19 Mayıs, Fikirtepe ve Fenerbahçe mahallerinde yapıldı. İkinci gününde ise Sahrayıcedit, Bostancı, Eğitim, Caferağa ve Acıbadem mahallerinde gerçekleşti. Aşure ikramı bugün de sürecek.

Başkan Kösedağı ve eşi Nihal Kösedağı'nın vatandaşlara aşure ikram ettiği ilk etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de katıldı. Kösedağı ve Gökçek, Dumlupınar ve Fenerbahçe Mahalleri'nde hem mahalleli ile sohbet etti hem de aşure ikramı yaptı.

Her yaştan Kadıköylü'nün ilgi gösterdiği aşure ikramına ilişkin konuşan Kösedağı, şunları söyledi:

"Paylaşmanın, dayanışmanın, komşuluğun sembolü olan Muharrem ayını geride bıraktık. Bilindiği gibi Muharrem ayı bitiminde aşure yapılır ve komşular aşurelerini paylaşır. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak 21 mahallemizdeki komşularımızla üç gün boyunca aşuremizi paylaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı paylaşmaya, kardeşliğe, dayanışmaya davet ediyoruz. Tutulan oruçlar kabul olsun, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Kadıköy'de ve yurdumuzda bütün sofralar bereketli olsun."

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Mesut Kösedağı, Muharrem Ayı, Kadıköy, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement