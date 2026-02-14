Kadıköy Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel "Sevgililer Günü Konvoyu" - Son Dakika
Kadıköy Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel "Sevgililer Günü Konvoyu"

14.02.2026 18:14  Güncelleme: 00:53
Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan 20 çift, Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sevgililer Günü Konvoyu'nda sokakları turladı.

Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sevgililer Günü Konvoyu" kapsamında evliliklerinde yarım asrı geride bırakan 20 çift, 20 klasik otomobille Kadıköy sokaklarında nostaljik bir tura çıktı. Kadıköy Belediyesi bahçesinden hareket eden konvoy, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca ilerledi ve Kalamış sahilinde sona erdi.

Etkinliğe eşi Nihal Kösedağı ile birlikte katılan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sevgililer Günü Konvoyu öncesinde çiftlere gül verdi. Kösedağı, "Evliliklerinde 50 yılı geride bırakan 20 çiftimiz klasik otomobillerle nostaljik bir tur yapacaklar Kadıköy'de. Onlar da çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Kadıköy Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olacağız. Sosyal belediyecilik anlamında sadece asfalt yapmak ya da kaldırım yapmak dışında, insanların daha fazla sosyalleştiği alanları artırmak da belediyelerin görevi. Biz de bunu daha iyi yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Kadıköylü olmaktan, böyle güzel insanları tanımaktan çok memnunum"

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Gülşen Başgül: "Ben 22 senelik Bostancı gönüllüsüyüm. Biz 54 senelik evliyiz. Bu etkinlikten dolayı gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir etkinlik yapılmış ve hayatımda yaşadığım en güzel, evliliğimden sonraki en güzel gün diyebilirim."

-Ömer Başgül: "Etkinliği çok beğendim, gururlandım, mutlu oldum. Burada insanlarla tanışmak, görüşmek beni çok onure etti. Belediyeye, düzenleyen ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz mutluluğumuzu birbirimizi anlamakla, saygıyla, sevgiyle yürüttük. Bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da eşimle birlikte sağlıklı bir yaşam süreriz."

-Gülçin Ergun: "Ben geçmiş dönem Gönüllü Evi başkanıyım. Bugün böyle güzel bir organizasyonda misafir edildiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa böyle bir etkinlik yapılıyor. Yirminin üzerinde çift var ve onlar adına da mutluyum. Herkes neşeyle, sevgiyle geldi. Hepimizin Sevgi Günü kutlu olsun."

-Hasan Ergun: "Kadıköy'ümüz bu konularda son derece öncülük yapmış, her türlü yeniliğe açık, çok güzel bir organizasyon yapmış. Dolayısıyla çok memnun oldum. Kadıköy'de olmak zaten başlı başına bir ayrıcalık. Hem Kadıköy'de yaşamaktan hem Kadıköylü olmaktan hem de böyle güzel insanları tanımaktan çok memnunum. Benim için en başta sevgi, saygı ve birçok şeyi abartmadan her şeyden mutlu olabilmek. Ruhunuz temiz ve güzelse, doğadan, taştan, havadan keyif alıyorsanız mutluluk çok güzel. Mutlu evliliklerde zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Bizim de aynı bu kadar yıl nasıl geçti hatırlamıyorum."

-Gülser Ercan: "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Belediye olarak bize değer verdikleri için çok teşekkür ederiz. Böyle güzel günlerde anılmak hepimiz için çok daha güzel."

-Süleyman Ercan: "Etkinlik farklı bir etkinlik. Ben duyduğumda mutlu oldum. Bizlerin hatırlanması gerçekten çok güzel bir his. Gerçekten bizim gibi bu yaşa gelmiş, bu kadar yaşamış insanlara bir lütuftur bu. Eşimle birlikte çok mutlu olduk. Bu etkinliği organize eden herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

