Kadıköy Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Festival

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin "Potlaç Anneler Günü Festivali", el emeği ürünlerle hem hediye arayanları hem de kadın emeğini desteklemek isteyenleri buluşturuyor.

Kadıköy Belediyesi'nin kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Potlaç Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen Anneler Günü festivali, 9 Mayıs Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı'nda gerçekleşen festival; her gün 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Ziyaretçiler, Potlaçlı kadınların el emeği ve göz nuru ürünlerinden oluşan geniş bir yelpazede hediye seçeneklerini inceleme fırsatı bulacak.

Takılardan dekoratif ürünlere, örgü işlerinden el emeği çantalara kadar pek çok farklı kategoride hazırlanan ürünler, hem estetik hem de anlamlı birer hediye alternatifi sunuyor. Kadınların üretime katılımını destekleyen bu özel etkinlik, aynı zamanda dayanışma ve paylaşımın da güçlü bir örneğini ortaya koyuyor.

Festival alanında yer alan Potlaç Kafe'de ise ziyaretçiler lezzetli yiyeceklerin tadına bakabilecek, keyifli bir mola verebilecek.

