Kadıköy'de Anneler Günü Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlenen şenlik, yoğun katılıma sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerde anneler ve çocuklar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Kadıköy Belediyesi'nin Anneler Günü için düzenlediği şenlikte; sahne gösterilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok renkli etkinlik yer aldı. Program, "Kız Çocukları İçin Özgür Adımlar" dans gösterisiyle başladı ardından sahnede zumba ve yüz yogası etkinlikleri düzenlendi.

Gün içerisinde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nin hazırladığı "Renkler Ülkesine Yolculuk: Annemle" adlı interaktif performans da izleyicilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Pop Orkestrası ile Çocuk Sanat Merkezi Korosu sahne aldı. "Annemle Şarkı Söylüyoruz" etkinliğinde ise anneler ve çocuklar birlikte şarkılar söyleyerek eğlenceli zaman geçirdi.

Atölye alanında gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocuklar birlikte üretim yapma fırsatı buldu. Gün boyu süren örgü, kağıttan kukla, çiçek yapımı, makrome anahtarlık, ebru, takı tasarımı, tişört boyama ve "Anneme Çanta Yapıyorum" atölyeleri yoğun ilgi gördü. Ritim çalışmasına birlikte katılan anneler ve çocuklar dans ederek şenliğin coşkusunu paylaştı.

Anneler Günü Şenliği, Kadıköy Belediyesi tarafından annelere çiçek dağıtılmasıyla sona erdi.