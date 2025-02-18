Kadıköy Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Kadıköy Belediyesi, 'Kalplerimiz İyilik Doluyor' kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye sağlamak için plastik kapak topluyor. Başkan Mesut Kösedağı, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

18.02.2025 11:44  Güncelleme: 12:44
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye desteği sağlayacak "Kalplerimiz iyilik doluyor" kampanyasını başlattı. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Değerli komşularım sizlerden kampanyaya destek bekliyoruz. Çünkü Kadıköy sevginin, dayanışmanın ve özgürlüğün kentidir" dedi.

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği iş birliğiyle, ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye desteği sağlamak amacıyla "Kalplerimiz İyilik Doluyor" kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, Kadıköy'ün farklı noktalarına yerleştirilen kalp şeklindeki kumbaralara atılacak plastik kapaklar, ihtiyaç sahibi kişilere akülü sandalye olarak geri dönecek.

"Kampanyaya destek bekliyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, "Kadıköy Belediyesi olarak dayanışmanın ve sevginin kenti olan Kadıköy'de anlamlı bir projeye daha imza attık.  Bu proje, sadece geri dönüştürülebilir olan bu kapakların çöpe gitmesini önlemek için değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi komşularımız için umut olmayı da içeren bir dayanışma örneğidir. Her bir plastik kapak, bir fark yaratmak için atılmış küçük ama anlamlı bir adımdır. Değerli komşularım sizlerden kampanyaya destek bekliyoruz. Çünkü Kadıköy sevginin, dayanışmanın ve özgürlüğün kentidir. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında kapak kumbaralarının yerleştirildiği noktalar şöyle:

Bahariye Caddesi Süreyya Operası önü, ?Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi, Kadıköy Belediyesi ?Alzheimer Merkezi, Moda İDEA, ?Halis Kurtça Kültür Merkezi, ?Kadıköy Belediyesi Hayvan Hastanesi, Kadıköy ?Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Kadıköy Belediyesi Meclis Binası, Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Fenerbahçe Khalkedon, Kalamış Khalkedon, Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme  Havuzu ve Spor Merkezi ve Koşuyolu Mahalle Evi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği - Son Dakika

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