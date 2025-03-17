Kadıköy Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik Destek Hizmetleri

Kadıköy Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli hizmetler sunuyor. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sunulan hizmetler arasında sabah sporu, tiyatro, evde sağlık hizmetleri ve 'Kadıköy Huzur Vapuru' ile boğaz turu gibi etkinlikler yer alıyor.

17.03.2025 15:05
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, ileri yaştaki bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sağlıklı yaş almalarını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün 18-24 Mart tarihlerini "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak ilan etmesi dolayısıyla Kadıköy Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik hizmetler yeniden gündeme geldi. Belediyenin sağladığı hizmetler arasında sabah sporu, tiyatro, el sanatları atölyeleri, vapur gezileri, sıcak yemek ikramı, evde sağlık ve temizlik hizmetleri yer alıyor.

"Sosyal Yaşam Evleri ile aktif yaşam desteği"

Belediye, yaşlıların sosyalleşmesini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Sosyal Yaşam Evleri"ni hayata geçirdi. 2013'te Sahrayıcedit Mahallesi'nde, 2017'de ise 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete giren evlerde tiyatro, dans, spor ve el sanatları gibi etkinlikler düzenleniyor.

"Alzheimer Merkezleri destek sunuyor"

Kadıköy'de artan Alzheimer hasta sayısına yanıt vermek amacıyla 2017'de 19 Mayıs Mahallesi'nde ilk Alzheimer Merkezi, 2021'de ise Göztepe Mahallesi'nde ikincisi açıldı. Merkezlerde hasta ve hasta yakınlarına yönelik bilinçlendirme toplantıları, seminerler ve fiziksel aktiviteler gerçekleştiriliyor.

"Evde sağlık ve bakım hizmetleri devam ediyor"

Kadıköy Belediyesi, 2013 yılından bu yana evden çıkamayan yaşlı bireylere "Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri" sunuyor. Serum takma, damar yolu açma, kan alma ve pansuman gibi hizmetler sağlanırken, 444 0 197 numarasından randevu alınarak hizmetten faydalanılabiliyor. Bunun yanı sıra, hastalara hasta bezi, yatak koruyucu ve kişisel hijyen kiti desteği de veriliyor.

"Evde Temizlik ve Kuaförlük Hizmeti"

2016 yılında başlatılan "Evde Temizlik Hizmeti" ile sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen evlerde detaylı temizlik yapılıyor. 2014'ten itibaren uygulanmaya başlanan "Evde Kuaförlük Hizmeti" ile ise yaşlıların el, ayak, tırnak bakımı, saç kesimi ve sakal traşı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

"Sıcak yemek ve Engelsiz Taksi hizmetleri"

Kadıköy Belediyesi, yemek yapamayacak durumda olan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sıcak yemek hizmeti sunarken, tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar için Engelsiz Taksi hizmeti sağlıyor.

"Kadıköy Huzur Vapuru ile boğaz turu"

Kadıköy Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha fazla katılmasını amaçlayan "Kadıköy Huzur Vapuru" projesini de hayata geçirdi. Proje ile 65 yaş ve üzeri Kadıköylüler, müzik ve ikramlar eşliğinde boğaz turu yaparak sosyal etkileşim fırsatı buluyor.

Kadıköy Belediyesi yetkilileri, yaşlı bireylere yönelik destek hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nden Yaşlılara Yönelik Destek Hizmetleri - Son Dakika

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