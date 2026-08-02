Kadıköy Belediyesi’ne “Şeref Bayrağı” ödülü - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi’ne “Şeref Bayrağı” ödülü

Kadıköy Belediyesi’ne “Şeref Bayrağı” ödülü
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Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen "Şeref Bayrağı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bu başarı Kadıköy'ümüzün katılımcı yerel demokrasi, sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık alanındaki kararlı duruşunun uluslararası düzeyde tescilidir" dedi.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen "Şeref Bayrağı" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bu başarı Kadıköy'ümüzün katılımcı yerel demokrasi, sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık alanındaki kararlı duruşunun uluslararası düzeyde tescilidir" dedi.

Avrupa değerlerine bağlılığı, kardeş şehir ilişkileri, kültür-gençlik projeleri ve AB programları kapsamındaki çalışmalarıyla öne çıkan Kadıköy Belediyesi, Avrupa Ödülleri sürecinin ikinci aşaması olan Şeref Bayrağı ile ödüllendirildi. Böylece Kadıköy Belediyesi, 2023 yılında kazandığı "Avrupa Diploması"nın ardından başarısını bir üst basamağa taşımış oldu.

Ödül, dün akşam Kalamış Yaz Festivali kapsamında düzenlenen törenle, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Eski Üyesi Valeriu Ghiletchi tarafından Kösedağı'na takdim edildi.

HEDEF ŞEREF PLAKETİ

Törende konuşan Kösedağı, ödülün uluslararası düzeyde bir tescil olduğunu belirterek, "2023 yılında almaya hak kazandığımız Avrupa Diploması'nın ardından, büyük bir onurla ikinci aşama olan Şeref Bayrağı'nı devralıyoruz. Bu başarı; Kadıköy'ümüzün katılımcı yerel demokrasi, sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık alanındaki kararlı duruşunun tescilidir" dedi.

Kadıköy'ün uluslararası çalışmalarının yalnızca kültürel iş birlikleriyle sınırlı kalmadığını, yenilikçi projelerle de güçlendirildiğini vurgulayan Kösedağı konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Sadece 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 28 AB proje başvurusuyla iklim direnci, enerji yoksulluğu, erişilebilirlik ve yaş dostu kentler gibi kritik konularda çözümler üretiyoruz. EUROCITIES, ICLEI, ECCAR, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı ve Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi gibi önemli uluslararası ağlardaki aktif üyeliğimiz, Kadıköy'ü küresel ölçekte güvenilir bir ortak haline getiriyor. Bugün burada dalgalandıracağımız Şeref Bayrağı, durmayacağımızın, aksine daha çok çalışacağımızın da bir göstergesidir. Hedefimiz, bu kurumsal altyapıyı daha da güçlendirerek, Avrupa Konseyi Ödül Sistemi'nin üçüncü aşaması olan Şeref Plaketi'ne ulaşmaktır. Bu ödülün Kadıköy'ümüze kazandırılmasında geçmişten bugüne emeği geçen tüm başkanlarımıza, belediye çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve her adımda bizlere destek olan tüm Kadıköylülere şükranlarımı sunuyorum."

Ödül takdimi öncesinde söz alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Eski Üyesi Valeriu Ghiletchi, Kadıköy'de bulunmaktan ve ödülü takdim etmekten büyük onur duyduğunu belirterek, Başkan Kösedağı'nı ve Kadıköy halkını tebrik etti.

"ŞEHİRLERİMİZ BİRLİK İÇİNDE KALMALIDIR"

Parlamenter Meclis'in, Kadıköy'ün kardeş şehirlerle kurduğu Avrupa iş birliğine gösterdiği kararlılığı büyük bir takdirle karşıladığını ifade eden Ghiletchi, "Parlamenter Meclis, liderleriniz ve Kadıköy vatandaşlarını tebrik etmenin yanı sıra, kardeş şehirlerinizle Avrupa iş birliğine gösterdiğiniz kararlılığı da büyük bir takdirle karşılamaktadır. Belediyenizin bu yeni onura layık görülmesini sağlayan örnek niteliğindeki çabalarınızdan özellikle etkilendiğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin, vatandaşlara en yakın yönetim kademesi olduğunu söyleyen Ghiletchi, "Bu nedenle demokrasinin korunmasında ve Avrupa değerlerinin toplumlarımızın günlük yaşamında somut karşılık bulmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Siyasi görüş ayrılıklarına ve Avrupa'nın bugün karşı karşıya kaldığı pek çok zorluğa rağmen, şehirlerimiz birlik içinde kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi olarak bu prestijli ödülü Kadıköy'e vermekten gurur duyduklarını kaydeden Ghiletchi konuşmasını, "Bu Şeref Bayrağı'nı, kentinizin Avrupa değerlerine olan üstün bağlılığının ve vatandaşlarınızın yararına hayata geçirdiğiniz çok sayıdaki değerli girişimin bir takdiri olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda bu ödülün, bugüne kadar başarıyla sürdürdüğünüz bu yolda ilerlemeye devam etmeniz için bir teşvik olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.

SON AŞAMA AVRUPA ÖDÜLÜ

Kadıköy Belediyesi, Avrupa Ödülleri sürecinin ilk aşaması olan Avrupa Diploması (European Diploma) ödülünü 2023 yılında kazanmıştı. 2026 yılında ise ikinci aşama olan Şeref Bayrağı (Flag of Honour) ödülünü almaya hak kazanan belediye, bu başarıyla birlikte üçüncü aşama olan Şeref Plaketi (Plaque of Honour) için başvuru yapma hakkını elde etti. Avrupa Ödülleri sürecinin son aşamasında ise Avrupa Ödülü (Europe Prize) yer alıyor.

Kadıköy'ün bu ödüle layık görülmesinde; kardeş şehir ilişkileri, kültür ve gençlik projeleri, sürdürülebilirlik uygulamaları, sosyal kapsayıcılık çalışmaları ve Avrupa Birliği programları kapsamında yürütülen projeler etkili oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi’ne “Şeref Bayrağı” ödülü - Son Dakika

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