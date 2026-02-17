Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Kuaförlük" Hizmeti Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Kuaförlük" Hizmeti Sürüyor

17.02.2026 11:54  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediyesi, fiziksel, psikolojik ya da engel durumuna bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine evde kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, fiziksel, psikolojik ya da engel durumuna bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine evde kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılından bu yana ücretsiz olarak sunduğu evde kuaförlük hizmeti ile yaşlı bireylerin kişisel bakımlarına destek sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet için profesyonel ekipler oluşturuluyor. Ekipler, belirlenen randevular doğrultusunda vatandaşların evlerine giderek saç kesimi, saç boyama, sakal tıraşı ile el ve ayak tırnak bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor.

5 bin 320 kişiye toplam 35 bin 386 kez hizmet

2012 yılından bu yana ilçede ikamet eden 5 bin 320 kişiye toplam 35 bin 386 kez evde kuaförlük hizmeti sunuldu. Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0216 349 61 67 ve 0216 357 35 04 numaralı telefonlarından bilgi alarak başvuruda bulunabiliyor.

Hizmetten yararlananlar memnun

Evde kuaförlük hizmetinden faydalanan 90 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürsel, hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek belediyenin sunduğu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Gürsel'in kızı Nagehan Gürsel ise "Çok memnunuz. Babamı dışarıya götürmem çok zor; yürüyemiyor. Bu yüzden belediyenin bu hizmeti bizim için çok büyük bir kolaylık. Belediyeden çok memnunum, Allah razı olsun. Destek olduğunuz için çok mutluyum. Benim için büyük bir destek" dedi.

İleri yaştaki bireylere yönelik destek hizmetleri

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar için Evde Temizlik Hizmeti, Evde Sıcak Yemek Hizmeti, Evde Sağlık Hizmetleri ve tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar için Engelsiz Taksi Hizmeti de sağlıyor. İleri yaştaki bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sağlıklı yaş almalarını desteklemek amacıyla Sosyal Yaşam Evleri de faaliyeterini sürdürüyor.

"Huzur Vapuru Projesi" ile ise yaş almış bireylerin boğaz turu yaparak sosyalleşmeleri hedefleniyor. Kadıköy'de artan Alzheimer hasta sayısına yanıt vermek amacıyla hizmet veren Alzheimer Merkezleri'nde de hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler ve fiziksel aktiviteler düzenleniyor."

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nin 'Evde Kuaförlük' Hizmeti Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:14:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Kuaförlük" Hizmeti Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.