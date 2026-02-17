Kadıköy Belediyesi'nin "Evde Kuaförlük" Hizmeti Sürüyor

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, fiziksel, psikolojik ya da engel durumuna bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine evde kuaförlük hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılından bu yana ücretsiz olarak sunduğu evde kuaförlük hizmeti ile yaşlı bireylerin kişisel bakımlarına destek sağlıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet için profesyonel ekipler oluşturuluyor. Ekipler, belirlenen randevular doğrultusunda vatandaşların evlerine giderek saç kesimi, saç boyama, sakal tıraşı ile el ve ayak tırnak bakımı gibi kişisel bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor.

5 bin 320 kişiye toplam 35 bin 386 kez hizmet

2012 yılından bu yana ilçede ikamet eden 5 bin 320 kişiye toplam 35 bin 386 kez evde kuaförlük hizmeti sunuldu. Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0216 349 61 67 ve 0216 357 35 04 numaralı telefonlarından bilgi alarak başvuruda bulunabiliyor.

Hizmetten yararlananlar memnun

Evde kuaförlük hizmetinden faydalanan 90 yaşındaki Hasan Hüseyin Gürsel, hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek belediyenin sunduğu desteğin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Gürsel'in kızı Nagehan Gürsel ise "Çok memnunuz. Babamı dışarıya götürmem çok zor; yürüyemiyor. Bu yüzden belediyenin bu hizmeti bizim için çok büyük bir kolaylık. Belediyeden çok memnunum, Allah razı olsun. Destek olduğunuz için çok mutluyum. Benim için büyük bir destek" dedi.

İleri yaştaki bireylere yönelik destek hizmetleri

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar için Evde Temizlik Hizmeti, Evde Sıcak Yemek Hizmeti, Evde Sağlık Hizmetleri ve tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar için Engelsiz Taksi Hizmeti de sağlıyor. İleri yaştaki bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak ve sağlıklı yaş almalarını desteklemek amacıyla Sosyal Yaşam Evleri de faaliyeterini sürdürüyor.

"Huzur Vapuru Projesi" ile ise yaş almış bireylerin boğaz turu yaparak sosyalleşmeleri hedefleniyor. Kadıköy'de artan Alzheimer hasta sayısına yanıt vermek amacıyla hizmet veren Alzheimer Merkezleri'nde de hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları, seminerler ve fiziksel aktiviteler düzenleniyor."