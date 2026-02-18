Kadıköylüler, İlçe Genelinde Düzenlenecek İftar Sofralarında Buluşacak - Son Dakika
Kadıköylüler, İlçe Genelinde Düzenlenecek İftar Sofralarında Buluşacak

18.02.2026 16:32  Güncelleme: 17:48
Kadıköy Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde düzenleyeceği programlarla vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak. Cami temizliği, sokak iftarları ve erzak yardımları gibi hizmetler aralıksız sürecek.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelinde düzenleyeceği programlarla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Cami temizliğinden sokak iftarlarına, ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteğinden sıcak yemek dağıtımına kadar birçok hizmet ay boyunca aralıksız sürecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarları bu yıl da devam ediyor. Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Kadıköy Belediyesi Atatürk Anıtı Önü ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki Fikirtepe Saray Düğün Salonu'nda sabit iftar sofraları ramazan ayı boyunca her gün kurulacak. Eğitim Mahallesi'nde oluşturulan "gel-al" noktasında ise vatandaşlar yemeklerini kendi kaplarına alabilecek.

Ayrıca, ilçenin her mahallesinde bir gün iftar sofraları kurulacak. Belediye, ramazan ayı boyunca yaklaşık 120 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak.

Kadıköy Belediyesi'nin paylaştığı iftar programına göre, 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında sabit iftar noktaları Hasanpaşa Mahallesi'nde Kadıköy Belediyesi Atatürk Anıtı önü (Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2) ile Dumlupınar Mahallesi'nde Saray Düğün Salonu (Dumlupınar Mah. Mandıra Cad. No: 176) olarak duyuruldu. Eğitim Mahallesi'nde Açıkgöz Sokak'ta da sabit nokta yer aldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Ramazan, paylaşmanın ve bir arada olmanın değerini hatırlatan ay. Biz de Kadıköy'de Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarıyla komşularımızı aynı masada buluşturmayı istiyoruz. Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşamak için tüm komşularımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz" dedi.

İbadethaneler ramazan ayına hazırlandı

Kadıköy Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 21 mahallede bulunan camiler özel temizlik ekipleri tarafından temizlenerek bakım işlemleri tamamlandı.

Ramazan erzakı desteği

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinden oluşan erzak paketleri ulaştırılıyor.

Sabit iftar sofralarının dışında, Kadıköy'ün her mahallesinde bir gün kurulacak olan iftar sofralarının bilgisi için 'https://kadikoyapi.kadikoy.bel.tr/aeeb7a203a724c83b748c74cf66c590a.pdf' adresine erişilebilecek.

Kaynak: ANKA

