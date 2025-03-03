Kadıköy Belediyesi Ramazan Boyunca 120 Bin Yemek Dağıtacak - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi Ramazan Boyunca 120 Bin Yemek Dağıtacak

Kadıköy Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün iftar sofraları kurarak yaklaşık 120 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak. Ayrıca, 21 mahalledeki camiler de temizlenerek halkın ibadet etmesi için hijyenik ortam sağlanacak.

03.03.2025 15:55  Güncelleme: 17:25
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, ramazan boyunca yaklaşık 120 bin kişilik yemek dağıtacak. Ayrıca Belediye, vatandaşların ibadetlerini hijyeni ortamda yapabilmesi için 21 mahalledeki camileri de temizliyor.

Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı misafir ediyor. Fikirtepe Spor Kulübü Tesisi, Eğitim Mahallesi ve Fikirtepe Saray Düğün Salonu'nda kurulan sabit iftar sofralarından ramazan ayı boyunca her gün binlerce kişi faydalanacak. Ayrıca Kadıköy'ün her mahallesinde bir gün iftar sofraları kurulacak. Belediye, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 120 bin sıcak yemek dağıtacak.

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "İftar sofralarında kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ruhuyla bir araya geleceğimiz Ramazan ayının hepimize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Camileri düzenli olarak özel temizlik ekipleriyle temizleyip bakımını yapan Belediye, Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında ilçenin 21 mahallesinde bulunan camilerin temizliğini yapıyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ramazan ayının başlamasıyla ilçe sınırlarında yaşayan, müdürlük tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıdaların yer aldığı yardım kolileri dağıtıyor. Belediye ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç malzemelerinin alınabileceği alışveriş kartı desteği sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi Ramazan Boyunca 120 Bin Yemek Dağıtacak - Son Dakika

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