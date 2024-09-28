Kadıköy Çizgi Festivali 5. Yılında Renkli Etkinliklerle Başladı - Son Dakika
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Kadıköy Çizgi Festivali 5. Yılında Renkli Etkinliklerle Başladı

Kadıköy Çizgi Festivali 5. Yılında Renkli Etkinliklerle Başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nda çizgi roman, karikatür ve animasyon tutkunlarını bir araya getiriyor. Festival, 29 Eylül'e kadar çeşitli atölye, sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

28.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali, dün Yoğurtçu Parkı'nda başladı.

Çizgi tutkunlarının buluşma noktası Kadıköy Çizgi Festivali, renkli etkinlikleri ve atölyeleri ile dün başladı. Çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden çizgi roman mezatına, imza günlerinden film gösterimlerine kadar birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı festival, 29 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Her yıl çizgi roman, manga, animasyon ve karikatür meraklılarını, genç-usta kuşağı çizerler ile buluşturan festival için İstanbul'un birçok ilçesinden çizgi ve karikatür tutkunları Kadıköy'e akın etti. İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği festival, çizerlerin imza günlerinden animasyon film gösterimlerine, söyleşilerden canlı çizimlere ve sergilere kadar gün boyu süren birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için de birbirinden renkli atölyelerin yer aldığı festival alanında çizgi roman, karikatür dergileri ve ürünleri de meraklısı ile buluşuyor.

Festivalde "Rakun" sergisi

Kadıköy Çizgi Festivali'ne herkesi davet eden Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları söyledi:

"Kadıköylü komşularımızla birbirinden değerli yazarlarımızla, çizerlerimizle beraber çok güzel bir ortamda Yoğurtçu Parkı'nda Kadıköy Çizgi Festivali'ndeyiz. Festivalimizin bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Festivalin içerisinde ailece hep beraber çok güzel zaman geçirebileceğiniz atölyeler, çizim alanları, film gösterimleri ve çocuk etkinlikleri var. Yine festivalimizde Kadıköy'ümüzün birçok sokağında duvar resimleri bulunan 'Rakun' lakaplı duvar sanatçısı Burak Metin Yurdakul'u da anıyoruz. Festivalde, geçtiğimiz Nisan ayında, genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı için saygı duruşu niteliğinde bir sergi düzenliyoruz. Ayrıca bu yılki festivalin dikkat çeken önemli etkinliklerinden biri ise Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte düzenlenen 'Çizgi Roman ile Belçika Turu' adlı sergi olacak. Bütün komşularımızı hafta sonu yoğurtçu parkına bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Çizgi Festivali 5. Yılında Renkli Etkinliklerle Başladı - Son Dakika

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