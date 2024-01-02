Kadıköy D-100 Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kadıköy D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kozyatağı mevkisinde M.C. yönetimindeki 34 JL 8013 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki E.V. idaresindeki 34 TJT 16 plakalı ticari taksi ile yolcu indiren S.K. idaresindeki 34 TAJ 63 plakalı taksiye çarptı.
M.C. idaresindeki otomobil, kaldırımı aşıp otobüs durağına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.C, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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