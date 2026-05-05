Kadıköy'de 1 Mayıs Kutlamaları
Kadıköy'de 1 Mayıs Kutlamaları

05.05.2026 22:46
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy'de coşku ve güvenlik önlemleri ile kutlanıyor.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalara izin verildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama yapma kararı aldı. Kutlamalar öncesinde polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamaların yapılacağı meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, Kadıköy Meydanı da araç trafiğine kapatıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruldu.

GRUPLAR RIHTIM'A DOĞRU YÜRÜDÜ

Sabahın saatlerinden itibaren Kadıköy'ün çeşitli noktalarında bir araya gelen gruplar, arama noktalarından geçerek meydana giriş yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalara, yağmura rağmen çok sayıda kişi katıldı. Gruplar Söğütlüçeşme ve Haydarpaşa'dan pankart ve sloganlar eşliğinde kortej halinde Rıhtım Meydanı'ndaki ana sahneye doğru yürüdü.

Kaynak: DHA

