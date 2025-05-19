Kadıköy\'de 19 Mayıs Coşkusu

KADIKÖY'de 19 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kalamış Parkı'nda başlayan bisiklet turuna katılan yüzlerce kişi Bağdat Caddesi boyunca tur attı. Kutlamalar konserler ve yarışmalarda gün boyu sürdü.

Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 11.00'de Kalamış Parkı'nda bisiklet turuyla başladı. Etkinliğe bisikletleriyle katılan yüzlerce kişi Bağdat Caddesi'nde elllerindeki Türk bayraklarıyla tur attı. Yollardaki araçların kornalarıyla çevredekilerinde alkışlarıyla eşlik ettiği bisiklet turu 12.30'da başladığı yerde son buldu. Kalamış Parkı, gün boyunca Frizbi maçları, dans gösterileri, DJ performansı ve konserler gibi renkli etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

'ATATÜRK, EN ÇOK GENÇLERE GÜVENDİ'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'n kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Bugün 19 Mayıs. 106 yıl önce yurdun bütün bölgelerinde düşman işgali olduğu, umudun olmadığı, umudu olmayan bir ülkenin tekrar umudun oluştuğu bir gün. Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a çıktıktan sonra milli mücadele başladı ve o günden bugünlere geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en çok gençlere güvendi. Biz de bugün gençlere çok güveniyoruz ve onlar için çok çalışıyoruz" dedi.